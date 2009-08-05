Воротар Шахтаря уклав контракт із Дніпром

Воротар донецького ФК «Шахтар» Ян ЛАШТУВКА уклав трирічний контракт із дніпропетровським клубом «Дніпро».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», сума трансферу чеського футболіста становить 3 млн. євро.

У прес-службі також відзначили, що «Шахтар» щиро подякував Я.ЛАШТУВЦІ за внесок, зроблений ним в історію «гірників», і уточнили, що воротар вже відбув до своєї нової команди.

Я.ЛАШТУВКА виступав за «Шахтар» із 2004 року, останні роки він провів в оренді в англійських клубах «Фулхем» і «Вест Хем», а також в німецькому «Бохумі».

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня 2009 року трирічний контракт із «Дніпром» також уклав нападник «Шахтаря», українець Євген СЕЛЕЗНЬОВ.

Ще один форвард «гірників», мексиканець Нері КАСТІЛЬО також у кінці липня перейшов до «Дніпра» на один рік на правах оренди.