В Координаційному бюро з Євро-2012 пропонують будувати апартамент-готелі

Координаційне бюро з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Секретаріату Кабінету міністрів вивчає можливість і доцільність залучення фінансування для будівництва апартамент-готелів на базі недобудованих об`єктів житлової нерухомості у містах-кандидатах на проведення турніру Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у Координаційному бюро.

Згідно з повідомленням, бюро пропонує власникам об`єктів будівництва у Києві, Львові, Одесі і Харкові розглянути можливість участі у програмі залучення фінансування для завершення будівництва з використанням інструментів державної підтримки. Зокрема, заявки на участь у програмі приймаються тільки від забудовників тих об`єктів, які знаходяться на стадії будівництва з привабливим розташуванням, мають всю необхідну проектно-кошторисну документацію. Передбачається, що завершення будівництва таких об`єктів займе 1,5-2 роки.

Формат апартамент-готелю передбачає будівництво нової або реконструкцію існуючої будівлі з метою створення апартаментів площею від 30 до 100 кв. м, кожен з яких обладнаний відповідно до вимог до постійних місць мешкання (квартира) і може бути переданий у власність окремих фізичних і юридичних осіб. У той же час, усі апартаменти знаходяться у сфері дії централізованого обслуговування, що включає прибирання приміщень, приготування і доставку їжі, прання білизни, довідково-інформаційні послуги тощо. Передбачається, що апартамент-готелі будуть чотирьох- і п`ятизірковими.

У бюро зазначили, що реалізація проекту здійснюватиметься за кошти приватних інвесторів, які одержать мебльовані і обладнані квартири у приватну власність після проведення Євро-2012.