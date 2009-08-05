Результати матчів Ліги Чемпіонів

09:52, 05 серпня 2009
Футбол 2012
0 0

5 серпня - грає Шахтар

Закінчилися ігри третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів

Панатінаїкос  –  Спарта Прага 3:0 (Перший матч 1:3)

Сивасспор  –  Андерлехт  3:1 (0:5)

Маккабі Хайфа  –  Актобе  4:3 (0:0)

Твенте  –  Спортинг Ліссабон  1:1 (0:0)

Динамо Загреб  –  Ред Булл 1:2 (1:1).

5 серпня буде зіграно решту матчів раунду, серед яких гра в Румунії місцевої Тімішоари та донецького Шахтаря (перший матч 2:2), а також:

Олімпіакос Пірей  –  Слован Братислава  (Перший матч 2:0)

Партизан  –  АПОЕЛ (0:2)

Стабек  –  Копенгаген (1:3)

Левскі  –  Баки (0:0)

Марибор  –  Цюрих (3:2)

Дебрецен  –  Левадія (1:0) 

Динамо Москва  –  Селтік (1:0)

Славія Прага  –  Шериф (0:0)

БАТЕ  –  Вентспілс (0:1)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter