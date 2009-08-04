Тимощуку доведеться боротися за місце в основі Баварії

Наставник Баварії дав зрозуміти, що не збирається за будь-яку ціну знаходити місце в основі українцеві.

У товариському матчі з Міланом Анатолій сидів на лаві запасних. Голландський фахівець вважає за краще ставити опорним півзахисником капітана команди Марка Ван Боммеля.

Тимощука випробували на правому фланзі півзахисту, проте навряд чи йому вдасться грати на цій позиції краще, ніж Хаміту Алтинтопу або, тим більше, Бастіану Швайнштайгеру.

Звичайно, вирішуватися все буде в матчах Бундесліги, яка стартує за декілька днів. Ось тут і доведеться нашому співвітчизникові проявити свій характер і клас.

Football.ua