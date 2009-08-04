Михайличенко покликав до збірної Шовковського і Гусєва

У вівторок, 4 серпня, головний тренер національної збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО оприлюднив список 18-ти футболістів, викликаних для підготовки до товариського матчу проти команди Туреччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, загалом у серпневому варіанті збірної представлені гравці шести клубів − чотирьох вітчизняних і двох зарубіжних.

Утім, цей список не варто вважати остаточним, адже після поєдинків наступного туру чемпіонату України та єврокубкових випробувань він може зазнати коригування.

На тренувальній базі ФК «Динамо» у Кончі-Заспі «синьо-жовті» зберуться у понеділок, 10 серпня. Того ж дня о 17.00 розпочнеться прес-конференція О.МИХАЙЛИЧЕНКА, після якої відбудеться традиційне відкрите тренування збірної.

Привертає увагу присутність у списку двох динамівців, які повертаються в збірну після тривалої паузи. Голкіпер Олександр ШОВКОВСЬКИЙ, зігравши в її складі 85 поєдинків, за цим показником поступається лише Андрію ШЕВЧЕНКУ та Анатолію ТИМОЩУКУ, в яких відповідно на два та один матч більше. Втім, за останні два роки 34-річний ветеран захищав ворота національної команди лише двічі − під час контрольних турнірів на Кіпрі у лютому 2008-го і 2009-го рр.

Перерва ж у виступах під прапором збірної півзахисника Олега ГУСЄВА, який 47 разів одягав синьо-жовту футболку, складає майже півтора року − з березня 2008-го, коли він брав участь у домашній грі проти сербів.

Склад національної збірної

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Олександр Шовковський («Динамо»).

Захисники: Віталій Мандзюк («Динамо»), Олександр Кучер, В’ячеслав Шевчук і Дмитро Чигринський (усі − «Шахтар»), Андрій Русол («Дніпро» Дніпропетровськ), Григорій Ярмаш («Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Олексій Гай («Шахтар»), Олег Гусєв («Динамо»), Максим Калиниченко, Сергій Назаренко і Руслан Ротань (усі − «Дніпро»), Анатолій Тимощук («Баварія», Німеччина).

Нападники: Володимир Гоменюк («Дніпро»), Артем Мілевський («Динамо»), Євген Селезньов («Дніпро»), Андрій Шевченко («Челсі», Англія).

Нагадаємо, товариський матч проти команди Туреччини відбудеться 12 серпня у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського (початок − о 21.00).