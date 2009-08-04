ПР може підтримати подолання вето на закон щодо фінансування Євро-2012

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не виключає можливості підтримки фракцією Партією регіонів подолання вето на закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та деяких інших законів України” щодо фінансування чемпіонату з футболу “Євро-2012”. Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

При цьому підкреслив, що на сьогодні рішення фракції з цього приводу немає. В той же час він зазначив, що прогнозувати дії фракції в даному питанні непросто, оскільки “рішення фракції про підтримку цього проекту закону було достатньо складним і той варіант, який уряд України пропонував ухвалити, Партією регіонів не був підтриманий”. О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що лише після напрацювань спільної робочої групи за участю фракції Партії регіонів та уряду було підготовлено “зовсім інший проект, за який ми проголосували”, розуміючи, що він має слабкі сторони. Перший заступник голови Верховної Ради України погоджується, що “окремі достатньо правдиві резони в зауваженнях Президента України до даного закону є, бо ми це прекрасно розуміли і під час підготовки закону”.

О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що в даній ситуації влада має дати чітку відповідь на найголовніше запитання: “Чи в нас справді є бажання і воля для того, щоб ми забезпечили проведення “Євро-2012” в Україні?”. За його словами, після того як буде дана ствердна відповідь, необхідно чітко сказати, які ресурси з державного бюджету можуть бути задіяні для виконання тих першочергових заходів, без яких проведення цього чемпіонату стає неможливим. Він зазначив, що урядом та парламентом був запропонований шлях для вирішення даного питання, а якщо Президент України не погоджується з ним, то він мав би внести свої пропозиції щодо джерел фінансування цих витрат. При цьому він висловив сумнів, що В.ЮЩЕНКО зможе запропонувати якісь інші реальні джерела фінансування.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що Партія регіонів готова була б підтримати пропозиції щодо реальних джерел фінансування, запропоновані Президентом України, оскільки голосуючи за даний закон показала, що “загальнодержавні пріоритети є важливіші від своїх політичних уподобань, зокрема, критичного ставлення до державної влади в Україні”. Він додав, що “якщо взагалі нічого не буде пропонуватися, то це означатиме, що немає бажання проводити чемпіонат в Україні”. За його словами, “Партія регіонів вважає, що проведення Євро-2012 року в Україні є бажаним для всіх українців, тому хоче чинній владі допомогти вирішити питання таким чином, щоб чемпіонат з футболу відбувся”.

Відповідаючи на запитання щодо можливості скликання позачергової сесії парламенту для вирішення питання щодо подолання вето на даний закон та на закон щодо внесення змін до законодавства про вибори Президента України, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: “теоретично це можливо, хоча я сьогодні не переконаний, що в тому є крайня потреба”. За його словами, “швидше за все це може бути предметом розгляду першого пленарного дня нової сесії, тобто 1 вересня”.