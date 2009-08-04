Мер Донецька: вето на закон про кошти для Євро-2012 - ”політична гра”
"Не хочу навіть це питання коментувати"
Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО назвав «політичною грою» ветування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про виділення коштів на підготовку до проведення фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Донецька сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання, як він ставиться до того, що глава держави ветував цей закон.
«Ви говорите, що я тільки критикую дії центру... Я не хочу навіть це питання коментувати, тому що це політична гра», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.
Він переконаний, що на користь держави - об`єднати зусилля всіх гілок влади при підготовці країни до Євро-2012, а не навпаки.
«У всякому разі, коли всі роблять спільну справу, потрібно об`єднати зусилля і вирішувати... всім треба готуватися», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.
Водночас мер зазначив, що Донецьк цього року не одержав поки що жодних коштів, передбачених державною програмою підготовки до чемпіонату.
«Поки що жодної копійки на підготовку Євро-2012 ми не одержали, я це говорю вже восьмий місяць... Поки що ми працюємо за рахунок внутрішніх резервів», - наголосив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 липня ухвалила закон, який збільшує обсяги перерахування квазіприбутку НБУ до державного бюджету на 9,8 млрд. грн. Ці кошти має бути спрямовано на фінансування інфраструктурних проектів, пов`язаних з підготовкою до Євро-2012.
Вчора, 3 серпня, Президент ветував цей закон.
Як заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ, своє рішення Президент мотивував тим, що Національному банку, як і комерційним банкам, необхідно сформувати резерви під свої кредитні операції. Крім того, за його словами, не виключено, що за підсумками 2009 року Нацбанк може задекларувати збиток. Також у Секретаріаті сумніваються щодо цільового використання коштів, які могли б бути перераховані НБУ.