Мер Донецька: вето на закон про кошти для Євро-2012 - ”політична гра”

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО назвав «політичною грою» ветування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про виділення коштів на підготовку до проведення фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Донецька сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання, як він ставиться до того, що глава держави ветував цей закон.

«Ви говорите, що я тільки критикую дії центру... Я не хочу навіть це питання коментувати, тому що це політична гра», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він переконаний, що на користь держави - об`єднати зусилля всіх гілок влади при підготовці країни до Євро-2012, а не навпаки.

«У всякому разі, коли всі роблять спільну справу, потрібно об`єднати зусилля і вирішувати... всім треба готуватися», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Водночас мер зазначив, що Донецьк цього року не одержав поки що жодних коштів, передбачених державною програмою підготовки до чемпіонату.

«Поки що жодної копійки на підготовку Євро-2012 ми не одержали, я це говорю вже восьмий місяць... Поки що ми працюємо за рахунок внутрішніх резервів», - наголосив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 липня ухвалила закон, який збільшує обсяги перерахування квазіприбутку НБУ до державного бюджету на 9,8 млрд. грн. Ці кошти має бути спрямовано на фінансування інфраструктурних проектів, пов`язаних з підготовкою до Євро-2012.

Вчора, 3 серпня, Президент ветував цей закон.

Як заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ, своє рішення Президент мотивував тим, що Національному банку, як і комерційним банкам, необхідно сформувати резерви під свої кредитні операції. Крім того, за його словами, не виключено, що за підсумками 2009 року Нацбанк може задекларувати збиток. Також у Секретаріаті сумніваються щодо цільового використання коштів, які могли б бути перераховані НБУ.