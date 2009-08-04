Тимошенко підозрює, що Ющенко свідомо зриває Євро-2012

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що парламент подолає вето Президента Віктора ЮЩЕНКА на закон про виділення коштів на підготовку до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Текст відповідної заяви Ю.ТИМОШЕНКО передано УНІАН Управлінням Кабінету міністрів у зв`язках зі ЗМІ.

“Віктор ЮЩЕНКО наклав вето на закон, який передбачає виділення майже 10 мільярдів гривень на підготовку до Євро-2012. Закон був ухвалений в Раді майже 400 голосами за консолідованої підтримки коаліції та опозиції. Я із сумом констатую: протидія глави держави проведенню Євро-2012 носить жорстокий по відношенню до України характер, і виникає підозра, що зрив чемпіонату для Віктора ЮЩЕНКА став основною і дуже нечесною технологією у боротьбі зі мною як з опонентом на майбутніх президентських виборах”, - заявляє Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр констатує, що ветування антикризових законів та блокування антикризових постанов уряду для Президента стало “традицією та повсякденним правилом”.

Разом із тим Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що, “незважаючи на супротив ЮЩЕНКА, вето на закон по Євро-2012 буде подолано, гроші – виділено, а сам чемпіонат пройде в Україні, і пройде успішно”.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ поінформував, що В.ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахування Національним банком у держбюджет на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012.

Закон парламент ухвалив 1 липня.