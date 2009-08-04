«Шахтар» піднявся на 5-те місце у рейтингу найкращих клубів світу
Динамо йде вниз
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила новий рейтинг найкращих клубів світу.
Незважаючи на останні дві нічиї у Лізі чемпіонів та чемпіонаті України донецький "Шахтар" піднявся на дві позиції і посів 5 місце.
Київське "Динамо", не зважаючи на розгромні перемоги у національній першості втратило три рядки.
1-2. "Барселона" (Іспанія) - 315,0
1-2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 315,0
3 (4). "Естудіантес" (Аргентина) - 295,0
4 (3). "Челсі" (Англія) - 276,0
5 (6). "Шахтар" (Донецьк) - 257,0
6 (5). "Ліверпуль" (Англія) - 248,0
7 (6). "Арсенал" (Англія) - 247,0
8 (9). "Гамбург" (Німеччина) - 240,0
9 (10). "Греміо" (Бразилія) - 224,0
10 (11). "Крузейро" (Бразилія) - 221,0
11 (8). "Динамо" (Київ) - 220,0
...13 (13). "Баварія" (Німеччина) - 211,0
...31 (42). "Металіст" (Харків) - 167,5
...171 (409). "Металург" (Донецьк) - 90,5
...207 (192). "Ворскла" (Полтава) - 84,5
...294 (300). "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 71,5.