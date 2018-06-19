“...і тут Остапа понесло”

Є така стародавня притча. Попросив якось скорпіон черепаху перевезти його через річку. Спочатку черепаха відмовлялася, але скорпіон упрохав-таки і навіть дав слово, що не ужалить її. Всю дорогу скорпіон смирно сидів на спині у черепахи, але на самому березі все ж таки боляче її ужалив. Коли черепаха обурилася такій підступності, він відповів: “Адже я скорпіон, і всіх жалити – моя природа”.

Так само вирішили поводитися керівники футбольної Української Прем`єр-ліги (УПЛ), що ополчилися на Федерацію футболу, не дивлячись на вкрай лояльну позицію, зайняту нею в конфлікті, що розгорівся, навколо УПЛ. Рубікон був перейдений (від регулярного миготіння на телеекранах і на сторінках друкованих ЗМІ – до відкритих нападок) після засідання Виконкому Федерації, що відбулося 10 липня. Воно було терміново скликане, щоб до набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання недійсної державної реєстрації Прем`єр-ліги, виробити можливість збереження нею свого статусу юридичної особи, а також статусу організатора чемпіонату України з футболу з укладенням відповідного Договору з Федерацією. Залучені досвідчені юристи і вчені змогли-таки побудувати єдино можливу в даній надзвичайно складній ситуації цивільно-правову конструкцію “відкладальної умови”: УПЛ було надано 30 днів на те, щоб привести свої засновницькі документи в сувору відповідність з чинним законодавством України, після чого заново перереєструватися. Таким чином, замість протистояння, що очікувалося, здавалося б, намічався конструктивний мир і чергова пропозиція про подальшу співпрацю.

Але недаремно говорять, що жодна хороша справа не залишається безкарною. Як “подяка” керівники УПЛ, подібно до того скорпіона з притчі, почали жалити Федерацію. Ролі розподілилися так: В.Данілов (формально він вважається президентом Прем`єр-ліги, але не може бути таким через: а) рішення контрольно-дисциплінарного комітету, що визнав його обрання нелегітимним; б) свого статусу народного депутата, що забороняє займатися поєднанням депутатських обов`язків) продовжив “окуповувати” ЗМІ, а Генеральний директор УПЛ М.Бондарєв виступив із заявою про оскарження згаданого рішення Виконкому Федерації.

Особливо зупинятися на самій Заяві сенсу немає. По-перше, висококваліфіковані юристи, залучені до її оцінки, так і не змогли остаточно осягнути юридичний сенс висловлених в цьому документі претензій. Зайве підтвердження правової неписьменності юристів Прем`єр-ліги, що раніше “відзначилися” при складанні Статуту цієї організації, через що, власне, її реєстрація і визнана недійсною. По-друге, його відверто неповажний тон, з істеричною фразеологією, масою безпідставних заяв і абсурдними звинуваченнями, явно переходить всі межі етики і цивілізованого спілкування. Як говорили класики: “...і тут Остапа понесло”.

Необхідно відзначити, що М.Бондарєв був особисто присутній на засіданні Виконкому Федерації і не висловлював ніяких заперечень з приводу нині оскарженого ним рішення. Більш того, він сам запропонував 30-денний термін для упорядковування засновницьких документів УПЛ, а після цього тричі направляв до Федерації відповідні запити і в жодному з них не ставив під сумнів законність ухваленого рішення. Хоча, на сьогоднішній день М.Бондарєв уже не є Генеральним директором Ліги – його перевели на спеціально придуману для нього посаду виконавчого директора, яка була відсутня у торішньому штатному розкладі, – він як і раніше залишається одним з керівників УПЛ.

І продовжує разом з В.Даніловим нагнітати через ЗМІ істерію й ажіотаж навколо Прем`єр-ліги, нескінченно тиражувати безвідповідальні заяви, що завдають шкоди інтересам національного футболу. Почалися навіть погрози звернутися до УЄФА зі скаргою на Федерацію. Тобто, в наявності не просто невміння, а до всього іншого, явне небажання вести конструктивний діалог.

А все лише через те, що Виконком також запропонував організувати і провести нові вибори президента УПЛ, але цього разу – в суворій відповідності з регламентом, який затвердили самі ж власники клубів: голосують виключно вони, а не їх зами чи якісь “довірені особи”, тобто - тільки власники команд вищої ліги. Крім того, Федерація заявила, що для неї принциповим є питання дотримання процедури виборів, а не прізвище їх переможця. Інтереси українського футболу вимагають, щоб ця фігура, перш за все, була вибрана законно і була повністю легітимною. Зрозуміло, що в такій ситуації у В.Данілова немає абсолютно жодних шансів, ось він і намагається утриматися в насидженому кріслі всіма можливими способами.

Звичайно, про вітчизняний футбол краще всього говорити тільки хороші речі, особливо після завоювання “Шахтарем” Кубка УЄФА і перемоги юнацької збірної України (U-19) на чемпіонаті Європи. На жаль, останнім часом виходить це не завжди, оскільки досягнуті успіхи затьмарюють абсолютно бездумні, нез`ясовно зухвалі, принципово деструктивні дії керівництва Прем`єр-ліги. Ці чиновники–дилетанти від футболу, не здатні зробити що-небудь корисне, не тільки остаточно підривають і без того невисокий авторитет даної організації, але й намагаються внести розбрат і сум`яття до всього футбольного господарства країни, ставлячи під загрозу першість України, що недавно розпочалася.

Вихід же з виниклої конфліктної ситуації дуже простий. Його стисло і, разом з тим, ємко озвучив у недавньому інтерв`ю президент “Металіста” О.Ярославський: “Треба вигнати Данілова, і все”. Ну, а проблеми, що накопичилися, вирішать самі власники клубів вищої ліги, виробивши ту концепцію УПЛ, яка відповідатиме їх бажанням і їх баченню узгоджених шляхів реалізації поставлених цілей. Заразом і підберуть дійсно гідну і професійну кандидатуру на пост президента Прем`єр-ліги.

Зрозуміло, що ні за яких обставин Федерація футболу не дозволить ставити під сумнів проведення чемпіонату країни, чого своїми діями, схоже, прагнуть В.Данілов, М.Бондарєв і їх однодумці, що взяли на озброєння гасло: чим гірше – тим краще. Ось тільки їх зусилля, крім описаного вище, можуть ще й завдати серйозної шкоди міжнародній репутації України, що вкрай небажано напередодні підсумкового рішення УЄФА по Євро–2012.

Ганна Ткаченко