На Донбас Арені працюватиме 24 пункти першої меддопомоги

На Донбас Арені одномоментно працюватиме 24 пункти першої медичної допомоги, повідомляють в медіацентрі стадіону.

Відповідно до стандартів УЄФА, на п`ятизірковій арені передбачено наявність медичного персоналу на кожну із зон сегрегації (сектори, обмежені пластиковими перегородками). На Донбас Арені таких зон 19, а пунктів першої допомоги 18, але, враховуючи протяжність і важкодоступність деяких секторів, додатково будуть задіяні 6 мобільних груп.

Таким чином, на «Арені» одномоментно працюватиме 24 пункти першої медичної допомоги, 20 лікарів, 21 медсестра. Біля пунктів першої категорії (Схід, Захід) – по 1 бригаді швидкої допомоги. Безпосередньо у кромки поля – реаніматолог з дефібрілятором.

Персонал пунктів - це досвідчені лікарі-травматологи, реаніматологи, кардіореаніматологи, медичні сестри, що мають стаж роботи у відділеннях інтенсивної терапії. Функцію санітарів у період заходів виконуватимуть стюарди.

Маршрути евакуації суворо визначені для кожного медичного пункту і замикаються на центрах першої категорії, що знаходяться на першому і третьому рівнях. Звідси, при необхідності, хворий може бути доставлений в найкоротший термін до профільного стаціонару міста.

Щоденний медичний пункт, який вже працює на стадіоні на базі центру 1 категорії, оснащений всім необхідним для надання першої допомоги устаткуванням: апарат для зняття електрокардіограми, дефібрілятор, що використовується при зупинці серця або фібриляції шлуночків, спеціальний набір для інтубації трахеї і апарат штучної вентиляції легенів. Приміщення медпункту просторе, є 4 кушетки і універсальний стіл-каталка, інвалідне крісло та освітлювач. У великих шафах з нержавіючої сталі - необхідні медикаменти.

Зараз унікальний медпункт працює з 9.00 до 18.00 сім днів в тиждень, але коли на стадіоні почнуться репетиції церемонії відкриття, персонал там знаходитиметься цілодобово.