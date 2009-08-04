Платіні приїде до України з перевіркою наприкінці вересня

Візит президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ до України, швидше за все, відбудеться не влітку, а восени.

Про це на прес-конференції в прес-центрі "Майдан Свободи" повідомив віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО.

За його словами, М.ПЛАТІНІ обов`язково приїде до України. Але візит його відбудеться не влітку, як це анонсувалося раніше, а ймовірно, у вересні, ближче до жовтня.

Віце-президент ФФУ також зазначив, що на вересень в УЄФА заплановано декілька масштабних заходів.

glavnoe.ua.