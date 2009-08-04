Платіні приїде до України з перевіркою наприкінці вересня
10:29, 04 серпня 2009Футбол 2012
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Прогноз віце-президента ФФУ
Візит президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ до України, швидше за все, відбудеться не влітку, а восени.
Про це на прес-конференції в прес-центрі "Майдан Свободи" повідомив віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО.
За його словами, М.ПЛАТІНІ обов`язково приїде до України. Але візит його відбудеться не влітку, як це анонсувалося раніше, а ймовірно, у вересні, ближче до жовтня.
Віце-президент ФФУ також зазначив, що на вересень в УЄФА заплановано декілька масштабних заходів.
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