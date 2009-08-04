В БЮТ вважають, що Рада подолає вето Ющенка на закон про Євро-2012

Застосування права вето до закону, яким передбачалося фінансування підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року за рахунок прибутку НБУ, продемонструвало безвідповідальну позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, заявляє заступник голови фракції БЮТ Олена ШУСТІК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, до керівництва якої вона входить, О.ШУСТІК наголосила, що “проведення спортивного змагання такого рівня – показник серйозності українських претензій на гідну роль у європейському співтоваристві і це шанс для країни стати відомою не лише через Чорнобиль і корупцію, відкрити Україну мільйонам європейських футбольних фанатів”.

Вона зазначила, що Верховна Рада “знайшла у собі сили забути політичні розбіжності та ухвалити закон, який би розв`язав питання фінансування підготовки до європейського футбольного форуму”.

Водночас О.ШУСТІК висловила жаль з приводу того, що Президент “не поділяє стурбованості парламенту долею Євро-2012”. За її словами, “під надуманими приводами він заветував закон, який сприяв би фінансуванню розбудови інфраструктури гідної європейської держави”.

Вона вважає, що “Верховна Рада подолає це надумане вето”. “Проте ніхто вже не сумнівається, що ЮЩЕНКО у своїй запеклій неприязні до успішно діючого уряду може пожертвувати міжнародним престижем держави, поставити хрест на надіях і сподіваннях мільйонів уболівальників», - додала О.ШУСТІК.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ поінформував, що В.ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахування Національним банком у держбюджет на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012.