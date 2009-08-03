Ющенко заборонив брати гроші на Євро-2012 у Нацбанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до Державного бюджету України, яким передбачалося підвищення перерахування Національним банком України до Держбюджету України на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

За його словами, своє рішення Президент мотивував тим, що Національному банку, як і комерційним банкам, необхідно сформувати резерви під свої кредитні операції. Крім того, в Секретаріаті не виключають, що за підсумками 2009 року Нацбанк може задекларувати збиток. Також у Секретаріаті сумніваються щодо цільового використання коштів, які могли б бути перераховані Нацбанком.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон, який збільшує обсяги перерахування квазіприбутку НБУ до Державного бюджету на 9,8 млрд. грн. Одержані кошти мають бути спрямовані на фінансування інфраструктурних проектів, пов`язаних з підготовкою до Євро-2012.