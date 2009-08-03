Євро-2009 в Україні проведено на дуже високому рівні

Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу серед гравців до 19 років Євро-2009 в Україні було проведено на дуже високому рівні, заявляє тренер збірної команди Англії Брайан ІСТІК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку після фінального матчу Україна-Англія, в якому українці перемогли з рахунком 2:0.

«Я говорив раніше і повторюю зараз, що, на мою думку, турнір було проведено на дуже високому рівні, - наголосив Б.ІСТІК. - У моєї команди не виникало жодних проблем ні з розміщенням в готелі, ні з якістю тренувальних полів і так далі…».

Враження про турнір англійському тренеру не зіпсував навіть програш у фінальній грі. На його думку, «сьогодні переміг сильніший». Б.ІСТІК пояснив, що його команда втомилася від напружених ігор протягом чемпіонату і тому не змогла мобілізуватися у вирішальному фінальному матчі.

Крім того, він пояснив програш своєї команди психологічним зламом, який стався у гравців після швидкого голу українських футболістів: «На стан наших гравців сильно вплинув швидкий гол, забитий українцями вже на 5-й хвилині. Це надломило наших гравців. Вони могли налагодити гру, але, на жаль, на початку другого тайму українці знову забили, і це остаточно нас надломило».

У свою чергу головний тренер юнацької збірної України з футболу Юрій КАЛИТВИНЦЕВ не став виділяти когось одного з гравців у фінальному турі Чемпіонату Європи з футболу серед гравців до 19 років, назвавши кращим гравцем – всю збірну України.

Він підкреслив, що запорукою сьогоднішньої перемоги була величезна віра в неї і самовіддача кожного гравця: «Ми повірили в себе, коли вийшли з групи і потрапили у півфінал. Потім було вже все одно, хто гратиме проти нас у півфіналі, ми зрозуміли, що можемо перемагати – повірив кожен, і повірила вся команда».

Також тренер особливо підкреслив психологічну допомогу уболівальників, яку на сьогоднішній грі відчув кожен український гравець: «З кожною грою хлопці чекали підтримки уболівальників. І у фіналі отримали величезний досвід гри при повних трибунах».

На запитання, скільки шампанського увійшло до Кубка Європи, Ю.КАЛИТВИНЦЕВ з посмішкою відповів: «Це юнацький Кубок, у нього небагато шампанського увійшло, ми весь час доливали».