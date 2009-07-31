Тимошенко переконана, що Кубок Євро-2009 отримає збірна України

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала збірну України із виходом до фіналу Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

“Від усього серця вітаю вас із історичним досягненням – виходом до фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2009 серед юнаків до 19 років!”, - йдеться у привітанні.

Прем’єр підкреслила, “уперше українці досягли таких висот на юнацькому Євро”. “Я впевнена: це сталося не лише завдяки спортивній майстерності вас, гравців, та ваших тренерів, а й дякуючи несамовитій підтримці рідних стін, рідного поля. Адже не тільки міста-господарі юнацького Євро-2009 – Донецьк і Маріуполь – а й вся Україна у ці дні щиро вболіває за вас”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: “Попереду найголовніше випробовування – фінал Чемпіонату, поєдинок із потужною збірною Англії. Прошу вас максимально сконцентруватися на підготовці до матчу і продемонструвати 2 серпня всі свої можливості”. При цьому вона висловила переконання, що “Кубок переможців має отримати саме збірна України!”