У Євро-2012 з`явився уповноважений Президента з питань безпеки
16:00, 31 липня 2009Футбол 2012
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Ющенко підписав указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Василя ФАТХУТДІНОВА Уповноваженим Президента України з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.
Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року Президент призначив В.ФАТХУТДІНОВА керівником Центру з питань безпеки та правопорядку за його згодою. З грудня 2006 року по грудень 2007 року В.ФАТХУТДІНОВ обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки.
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