Роналдо зробив собі ліпосакцію живота
12:55, 31 липня 2009Футбол 2012
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Мінус 700 мілілітрів жиру
Форварду бразильського «Корінтіанса» Роналдо зробили ліпосакцію. Як повідомляє AS, у такий спосіб бразилець вирішив позбавитися 700 мілілітрів жиру.
Роналдо мав намір зробити ліпосакцію ще в грудні, але через травму руки він вирішив почекати з цим.
На жаль, для бразильця, він не зміг скинути зайву вагу на тренуваннях, через що лікарі вирішили шляхом хірургічного втручання позбавити його 1,6 літра жиру, проте пізніше зійшлися на 700 мілілітрах.
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