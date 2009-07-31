Результати матчів Ліги Європи
У Металурга і Металіста по 3 очки
У четвер відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи
Фенербахче (Туреччина) – Гонвед (Угорщина) 5:1
Атлетік Більбао (Іспанія) – Янг Бойз (Швейцарія) 0:1
Васлуй (Румунія) – Омонія (Кіпр) 2:0
Рієка (Хорватія) – Металіст (Україна) 1:2
ПСВ Ейндховен (Голландія) – Чорно море (Болгарія) 1:0
Рома (Італія) – Гент (Бельгія) 3:1
Севойно (Сербія) – Лілль (Франція) 0:2
Спортинг Брага (Португалія) – Ельфсборг (Швеція) 1:2
Стяуа (Румунія) – Мазервелл (Шотландія) 3:0
Хельсингборг (Норвегія) – Сараєво (Боснія) 2:1
Брюгге (Бельгія) – Лахті (Фінляндія) 3:2
Рандерс (Данія) – Гамбург (Німеччина) 0:4
Славія Сараєво (Боснія) – Кошице (Словаччина) 0:2
Ветра (Литва) – Фулхем (Англія) 0:3
Донецьк (Україна) – Інтерблок (Словенія) 2:0
Полонія Варшава (Польща) – Бреда (Голландія) 0:1
ЦСКА Софія (Болгарія) – Деррі Сіті (Ірландія) 1:0
Абердін (Шотландія) – Сигма (Чехія) 1:5
Сент-Патрікс (Ірландія) – Крила Рад (Росія) 1:0
Маккабі Нетанія (Ізраїль) – Галатасарай (Туреччина) 1:4
Вадуц (Ліхтенштейн) – Слован Ліберец (Чехія) 0:1
Жиліна (Словаччина) – Хайдук Спліт (Хорватія) 1:1
Войводіна (Сербія) – Аустрія Відень (Австрія) 1:1
КР Рейк`явік (Ісландія) – Базель (Швейцарія) 2:2
Рапід Відень (Австрія) – АПОП Кіранас (Кіпр) 2:1
Бреннбю (Данія) – Легія Варшава (Польща) 1:1
Волеренга (Норвегія) – ПАОК (Греція) 1:2
Гетеборг (Швеція) – Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) 1:3
Тромсе (Норвегія) – Славен (Хорватія) 2:1
Фредрікстад (Норвегія) – Лех (Польща) 1:6
Хонка (Фінляндія) – Карабах (Азербайджан) 0:1
Динамо Тбілісі (Грузія) – Црвена Звезда (Сербія) 2:0
Работнічки (Македонія) – Оденсе (Данія) 3:4
Петровац (Чорногорія) – Штурм (Австрія) 1:2
Бней-Єгуда (Ізраїль) – Пасуш де Феррейра 1:0
Матчі у відповідь - 6 серпня.
У третьому кваліфікаційному раунді грають:
- володарі кубків країн, що посіли 18-29 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА 2008;
- команди, що посіли 2-і місця в чемпіонатах країн, що мають 16-18 місця в таблиці;
- команди, що посіли 3-і місця в чемпіонатах країн, що мають 10-15 місця в таблиці;
- команди, що посіли 4-і місця в чемпіонатах країн, що мають 7-9 місця в таблиці;
- команди, що посіли 5-і місця в чемпіонатах країн, що мають 4-6 місця в таблиці;
- команди, що посіли 6-і місця в чемпіонатах країн, що мають 1-3 місця в таблиці;
- команди, що вийшли з другого кваліфікаційного раунду.