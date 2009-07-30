В Донецьку до підготовки об`єктів Євро-2012 залучатимуть безробітних

Донецька міська служба зайнятості налагоджує зв`язки з працедавцями щодо організації загальнодержавних суспільних робіт в рамках подготовки до Євро-2012, для проведення яких в першу чергу залучатимуться безробітні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, зараз проводиться робота з формування банку даних підприємств, установ і організацій, які братимуть участь в організації і проведенні чемпіонату

У профінформаційному секторі міського центру зайнятості розміщена інформація про потребу в кадрах для підготовки і проведення фінальної частини турніру. Профконсультанти служби зайнятості під час індивідуальних консультацій і проведення семінарів орієнтують незайняте населення на відповідні професії.

У березні 2009 року фахівцями міського центру зайнятості розпочато активну інформаційно-роз`яснювальну роботу з учнями загальноосвітніх шкіл і їх батьками з питань вибору професій, у тому числі і тих, які будуть актуальні під час підготовки до Євро-2012.

Створений і постійно поповнюється банк даних громадян, охочих працювати на щойностворених робочих місцях на підприємствах, залучених до підготовки і проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.