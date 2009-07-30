У Львові визначають найкращу пару для проморолика УЄФА

У Львові визначають найкращу пару для промоційного ролика про місто, який у форматі короткометражного фільму зніматиме професійна телевізійна команда УЄФА на початку серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, для участі у зйомках запрошуються молоді пари львів`ян віком від 20 до 35 років.

За підсумками попереднього ознайомчого візиту представники УЄФА висловили своє захоплення містом, а також вибрали об`єкти, які вони хочуть відзняти. Серед них є і львівські кав`ярні, котрі на думку експертів, якнайкраще передають настрій Львова. За сценарієм молода пара питиме каву у кав`ярні в старовинній частині міста.

Щоб визначити найкращу пару для промоційного ролика про місто Департамент Євро-2012 Львівської міськради проводить кастинг. Кандидатам пропонується до 14:00 години 3 серпня надіслати фото пари та вказати у листі свої контактні дані.

Авторитетне журі визначить пари, які будуть запрошені для кастингу безпосередньо на місці майбутніх зйомок - у дворику кав`ярні-ресторану «Кілікія», по вул. Вірменській 13. Саме серед них буде відібрано пару, яка стане візитною карткою Львова у промоційному ролику УЄФА.

Як зазначають у міськраді, фільм про Львів УЄФА буде використовувати під час усіх офіційних заходів, присвячених Євро-2012 та поширюватиме серед найвідоміший світових телеканалів.