На НСК ”Олімпійський” зміна влади - новий в.о. гендиректора

Виконуючим обов`язки генерального директора НСК «Олімпійський» призначено Олександра БІЛОКУРА замість Дмитра ЧЕРНЯВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні під час засідання штабу з реконструкції НСК «Олімпійський».

За його словами, таке рішення було ухвалене вчора, 29 липня.

Ю.ПАВЛЕНКО відзначив, що головними завданнями нового керівника НСК «Олімпійський» є в надзвичайно короткі терміни розв’язати невирішені проблеми в реконструкції спорткомплексу, а також забезпечити безперебійне фінансування ходу реконструкції.

Міністр додав, що Д.ЧЕРНЯВСЬКОГО звільнено через виявлені грубі порушення в роботі як посадовця, відповідального за реконструкцію спорткомплексу.

«Грубі порушення, постійне невиконання, затримка з боку виконуючого обов`язки генерального директора Д.ЧЕРНЯВСЬКОГО призвели до того, що після попереднього конкурсу на цю посаду було запрошено Олександра Васильовича БІЛОКУРА, відомого будівельника, людину, яка десятиліття очолює будівельні організації. Я думаю, що це дасть можливість зняти багато питань», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр додав, що, водночас конкурс на посаду генерального директора НСК «Олімпійський» триває. «Це приблизно місяць, згідно із законодавством», - уточнив він.

За даними Мінспорту, конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора НСК "Олімпійський" було оголошено 25 липня поточного року. Заявки на конкурс приймаються 30 календарних днів з дня його оголошення.

Окрім того, міністерство планує оголосити міжнародний конкурс на посаду заступника генерального директора НСК «Олімпійський» з питань експлуатації.

«Тобто людина, яка стане генеральним директором після того, як закінчаться будівельно-монтажні роботи, це та людина, яка зможе за ці два роки вивчити нові технології, фактично прийняти новоспоруджений НСК для виконання його основних функцій», - додав він.

При цьому, за словами Ю.ПАВЛЕНКА, у структурі замовника посилено кошторисну, контролюючу і виробничу служби, що дасть можливість без затримок розв’язувати організаційні питання. Він не виключив, що в структурі замовника відбудуться ще якісь зміни.

Довідка УНІАН. Олександр БІЛОКУР - голова правління ВАТ "Трест «Київміськбуд-1» імені М.П.Загороднього.