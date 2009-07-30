В Інтернеті з’явився сайт церемонії відкриття “Донбас Арени”

В Інтернеті з’явився сайт, присвячений церемонії відкриття у Донецьку нового стадіону “Донбас Арена”.

Як повідомили УНІАН в медіа-центрі “Донбас Арени”, всю інформацію про урочисту церемонію відкриття нового стадіону в Донецьку від сьогодні можна прочитати на спеціальному веб-сайті http://donbass-arena.com/ru/grandshow.

До відкриття п`ятизіркового футбольного стадіону залишився рівно місяць, тож на новому ресурсі у всіх подробицях розповідатиметься про те, як проходить підготовка до «Гранд Шоу».

Так, на сайті церемонії є окремий розділ, присвячений квитковій політиці майбутнього шоу. На схемі відвідувачі зможуть вибрати найкраще для себе місце в чаші арени й цінову категорію квитка.

Окрема частина ресурсу присвячена організаторам церемонії відкриття – італійській компанії K-Events. Там міститься інформація про команду творців «Гранд Шоу» і короткі профайли «облич» церемонії.

На цьому ж сайті на вболівальників чекає маса приємних сюрпризів, таких як аудіо-щоденник відкриття, віртуальний тур стадіоном, календар та годинник з відліком часу до знаменної події та інші.

Нагадаємо, церемонія урочистого відкриття нового стадіону в Донецьку “Донбас Арена” відбудеться 29 серпня – в день міста і День шахтаря.