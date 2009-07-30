Збірна України на Євро-2009 сьогодні проведе півфінальний матч з Сербією

Сьогодні, 30 липня, на полі маріупольського стадіону «Іллічівець» юнацька збірна України зіграє у півфіналі Євро-2009 (U19) серед 19-річних із однолітками з Сербії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, початок гри, яку наживо транслюватимуть телеканали «Футбол» та Eurosport-2, о 19.00.

Шлях до півфіналу суперники розпочали із нічиїх. Підопічні Юрія КАЛИТВИНЦЕВА у стартовому матчі змагань не впоралися із Словенією (0:0), а команда Александра СТАНОЄВИЧА не дозволила обіграти себе французам (1:1). Це була єдина втрата очок для балканців, котрі надалі із мінімальним рахунком переграли Іспанію (2:1) і Туреччину (1:0), посівши перше місце в групі В.

Українці ж і в другому матчі задовольнилися «мировою» у двобої з англійцями (2:2), залишивши питання виходу в наступний раунд до останнього ігрового дня в групі А. В підсумку у протистоянні зі Швейцарією господарі турніру виконали завдання, у меншості здолавши альпійців (1:0).

В іншому півфінальному матчі в Донецьку сьогодні зустрінуться юнацькі збірні Англії та Франції.

Фінальний поєдинок Євро-2009 (U19) відбудеться 2 серпня на донецькому РСК “Олімпійський”.