Тімішоара зробила ”сюрприз” Шахтарю - 2:2
Результати матчів Ліги Чемпіонів
Відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2009-2010 рр.
Шахтар (Україна) - Тімішоара (Румунія) 2:2
Левадія (Естонія) – Дебрецен (Угорщина) 0:1
Вентспілс (Латвія) – БАТЕ (Білорусь) 1:0
Шериф (Молдова) – Славія (Чехія) 0:0
АПОЕЛ (Кіпр) – Партизан (Сербія) 2:0.
Слован (Словаччина) - Олімпіакос (Греція) 0:2
Копенгаген (Данія) - Стабек (Норвегія) 3:1
Цюріх (Швейцарія) - Марібор (Словенія) 2:3
Ред Булл (Австрія) - Динамо Загреб (Хорватія) 1:1
Селтік (Шотландія) - Динамо Москва (Росія) 0:1
Спортинг Лісабон (Португалія) - Твенте (Голландія) 0:0
Актобе (Казахстан) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 0:0
Андерлехт (Бельгія) - Сивасспор (Туреччина) 5:0
Баки (Азербайджан) - Левські (Болгарія) 0:0
Спарта (Чехія) - Панатінаїкос (Греція) 3:1
Матчі у відповідь - 4-5 серпня.
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів грають:
- чемпіони країн, що займають 14-16 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Олімпіакос, Славія, Цюріх);
- команди, що зайняли 2-і місця в чемпіонатах країн, що займають 7-15 місця (Тімішоара, Спортинг, Твенте, Андерлехт, Селтік, Сивасспор, Шахтар, Панатінаїкос, Спарта);
- команда, що зайняла 3-е місце в чемпіонаті країни, що займає 6 місце в таблиці (Динамо, Москва)
- команди, що вийшли з другого кваліфікаційного раунду.