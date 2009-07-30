Тімішоара зробила ”сюрприз” Шахтарю - 2:2

09:51, 30 липня 2009
Футбол 2012
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Результати матчів Ліги Чемпіонів

Відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2009-2010 рр.

Шахтар (Україна) - Тімішоара (Румунія) 2:2

Левадія (Естонія) – Дебрецен (Угорщина) 0:1

Вентспілс (Латвія) – БАТЕ (Білорусь) 1:0

Шериф (Молдова)  – Славія (Чехія) 0:0

АПОЕЛ (Кіпр)  – Партизан (Сербія) 2:0.

Слован (Словаччина) - Олімпіакос (Греція) 0:2

Копенгаген (Данія) - Стабек (Норвегія) 3:1

Цюріх (Швейцарія) - Марібор (Словенія) 2:3

Ред Булл (Австрія) - Динамо Загреб (Хорватія) 1:1

Селтік (Шотландія) - Динамо Москва (Росія) 0:1

Спортинг Лісабон (Португалія) - Твенте (Голландія) 0:0

Актобе (Казахстан) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 0:0

Андерлехт (Бельгія) - Сивасспор (Туреччина) 5:0

Баки (Азербайджан) - Левські (Болгарія) 0:0

Спарта (Чехія) - Панатінаїкос (Греція) 3:1

Матчі у відповідь - 4-5 серпня.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів грають:

- чемпіони країн, що займають 14-16 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Олімпіакос, Славія, Цюріх);

- команди, що зайняли 2-і місця в чемпіонатах країн, що займають 7-15 місця (Тімішоара, Спортинг, Твенте, Андерлехт, Селтік, Сивасспор, Шахтар, Панатінаїкос, Спарта);

- команда, що зайняла 3-е місце в чемпіонаті країни, що займає 6 місце в таблиці (Динамо, Москва)

- команди, що вийшли з другого кваліфікаційного раунду.

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