Укравтодор до Євро-2012 обіцяє нові швидкісні дороги

Будівництво нових швидкісних доріг та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг державного значення, якими буде здійснюватися передислокація учасників Євро-2012 та вболівальників, є головним завданням дорожньої галузі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Укравтодору, інформуючи про хід виконання робіт на об’єктах будівництва і реконструкції.

Основними об’єктами будівництва і реконструкції є автодороги Київ - Чоп, Київ - Ковель, Кіпті - Бачівськ, Харків - Перещепино, зокрема, обхід Донецька. Капітальний ремонт дороги Київ-Чоп фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Автодорога матиме чотири смуги руху із шириною проїзної частини 2х7,5 м.

До 2011 року планується також відремонтувати сім пускових комплексів протяжністю 332,3 км, з них 293,46 км – категорії І-б і майже 39 км – ІІ категорії.

Відповідно до Державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за січень – червень 2009 року виконано будівельних робіт на 27,9 млн. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

На виконання постанови Уряду щодо будівництва та реконструкції об’їзних автомобільних доріг навколо міст, пов’язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за січень – червень виконано робіт на 50,3 млн. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Нині триває реконструкція шляхопроводу через залізницю на км 150+619 автомобільної дороги державного значення (М-02) Кіпті – Глухів – Бачівськ (на Брянськ) у межах Сумської області.

Необхідність реконструкції існуючого шляхопроводу виникла внаслідок невідповідності його параметрів вимогам діючих технічних норм, недостатньою пропускною спроможністю, незадовільним станом безпеки руху як на шляхопроводі, так і на підходах, незадовільним станом несучих конструкцій шляхопроводу.

Будівництво нового шляхопроводу здійснюється на місці існуючого із збільшенням габариту проїзду на шляхопроводі та збільшенням габариту приближення конструкцій мостових споруд на залізниці.

Під час реконструкції використовуються сучасні матеріали та технології, що дадуть значну економію коштів завдяки збільшення міжремонтних термінів.