Систему ППО удосконалюють з урахуванням майбутнього Євро-2012

На сучасному етапі удосконалення системи протиповітряної оборони України проходить з урахуванням проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні на прес-конференції у Вінниці напередодні Дня Повітряних сил заявив командувач цього виду Збройних сил України генерал-полковник Іван РУСНАК.

“Сьогодні особлива увага приділяється удосконаленню системи протиповітряної оборони об’єктів з урахуванням проведення Євро-2012. Для адекватного та своєчасного реагування на можливі загрози з повітря до кінця року чергові сили з протиповітряної оборони України будуть залучені до загальної системи НАТО щодо обміну даними про повітряну обстановку”, - повідомив І.РУСНАК.

Як він додав, упродовж п’яти років існування Повітряних сил постійно проводяться комплексні міжвидові командно-штабні навчання військ в умовах, максимально наближених до реальних”.

Також І.РУСНАК наголосив, що в командуванні ПС налагоджена чітка система постійної взаємодії пунктів управління чергових сил і суб’єктів боротьби з повітряним тероризмом.