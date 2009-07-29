Суркіс закликає ЗМІ не поширювати ”качок” про Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС закликає вітчизняні ЗМІ поширювати лише достовірну інформацію про стан підготовки до Євро-2012 та коментарі і заяви з цього приводу керівників УЄФА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, про це він сказав, коментуючи нібито категоричні заяви президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ щодо стану підготовки українських міст, зроблені ним під час інспекційного візиту до Польщі 26-27 липня.

По-перше, зазначив Г.СУРКІС, він не почув з вуст М.ПЛАТІНІ під час його останньої поїздки до Польщі чогось нового, про що українська сторона не була поінформована ще у травні. За його словами, рішення Виконкому УЄФА у Бухаресті чітко формулюють офіційну позицію Європейського футбольного союзу терміном до 30 листопада, після чого і буде винесено остаточний вердикт щодо кінцевого формату проведення Турніру.

“Тому надокучливе бажання деяких журналістів вирвати з контексту коментарів М.ПЛАТІНІ якусь іншу сенсаційну версію, приречені на дезавуювання сайтом цієї організації”, - підкреслив Г.СУРКІС. “Замість того, щоб запускати «качок», краще звіряйте свої інтерпретації з оригіналом офіційного прес-релізу УЄФА”, - порадив представникам мас-медіа президент ФФУ.

По-друге, за словами Г.СУРКІСА, вітчизняним ЗМІ варто частіше користуватися інформацією з офіційного сайту Федерації футболу України. Ще 10 липня, коментуючи на цьому сайті результати засідання Виконкому УЄФА у Вільнюсі, він чітко дав зрозуміти, що не варто шукати у кожній публічній заяві М.ПЛАТІНІ прихованих натяків на неіснуючі «подвійні стандарти» по відношенню до нашої держави. “Діалог з УЄФА відбувається зрозумілою для обох сторін мовою і ми не потребуємо поганих перекладачів, які нав’язують світовій спільноті свої скандальні інтерпретації”, - наголосив Г.СУРКІС.

Він звернувся до українських журналістів із проханням бути максимально об’єктивними, висвітлюючи як слабкі, так і сильні сторони підготовчого процесу, черговий етап якого буде оцінено Виконкомом УЄФА 10-11 грудня на Мадейрі. Президент ФФУ переконаний, що не можна не помічати фактичних зрушень на краще, які зафіксовані на ключових об’єктах інфраструктури Євро-2012 в Україні.

“Тому кожен крок, який наближає країну до контрольної дати 30 листопада, має бути зроблений в ногу з усіма відповідальними учасниками цього маршу, включаючи і ЗМІ, які формують громадську думку у ставленні до Турніру. Я закликаю всіх нас бути такими ж послідовними оптимістами, яким є прагматик і реаліст Мішель ПЛАТІНІ», - заявив Г.СУРКІС.

Як повідомлялося, деякі вітчизняні та зарубіжні ЗМІ, інтерпретуючи висловлювання М.ПЛАТІНІ щодо стану підготовки українських міст, зроблені ним у Польщі, подали їх із заголовками на кшталт: «Київ таки не побачить фінал Євро-2012».