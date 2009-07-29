Денні потяги переведуть на локомотиви з системою подвійного живлення

«Укрзалізниця» планує перевести денні потяги на розподілену локомотивну тягу – з системою подвійного живлення. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор БРЕУС.

«Наперед опрацьовується варіант реалізації денного сполучення потягами з розподіленою локомотивною тягою, а існуючий рух, в т.ч. нічний, буде організовано локомотивною тягою, як і сьогодні. Виробники цих вагонів є, швидкості відповідають», - відзначив він.

За словами І.БРЕУСА, це необхідно для того, щоб реалізувати швидкісний рух, зокрема, в рамках підготовки до Євро-2012. При цьому вітчизняні виробники поки що не в змозі забезпечити випуск таких локомотивів. «На сьогодні ми маємо дослідний зразок вагону, який може розвивати швидкість 200 км/год, однак не маємо локомотива, який може вести потяг зі швидкістю хоча б 160 км/год. Тобто, щоб розв’язати питання швидкісного руху, нам необхідно вирішити питання вагонів, які б розвивали швидкість 160 км/год, і локомотивів, які б розвивали таку швидкість», - сказав він.

Як пояснив перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр ГУДКОВ, відомство вивчає можливих постачальників, серед яких польські, чеські, французькі, німецькі, корейські, канадські компанії.

Щодо вітчизняних виробників, то, за даними заступника начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Володимира СКОБЛЕНКА, на сьогодні на залізницях країни експлуатуються дослідні партії електропотягів постійного і змінного струму, а також дизельних потягів виробництва ВАТ ХК «Луганськтепловоз». «Ми маємо намір купувати електропоїзди подвійного живлення. У нас залізниці експлуатуються: частина - на змінному струмі, частина – на постійному. Тому, щоб, наприклад, проїхати з Дніпропетровська або з Харкова до Києва, - це дві системи тяги. Щоб не пересаджувати пасажирів, нам необхідні електропоїзди подвійного живлення. Для цього потрібні сучасні, світового рівня перетворювачі. Такі перетворювачі провідних світових фірм є. Ті перетворювачі, яких зараз намагається зробити наш український виробник, на жаль, поки що ненадійні. Може, в перспективі буде інакше», - відзначив В.СКОБЛЕНКО. За його словами, зокрема, корейська компанія «Хюндай» на сьогодні готова запропонувати повне технічне рішення під двосистемний електропотяг, який зможе пересуватися по лініях як з постійним, так і із змінним струмом.

«Цю техніку потрібно або купувати, або налагоджувати спільне з іноземними фірмами виробництво, що в умовах вузькості ринку збуту практично нереально. Тому зрозуміло, що «Укрзалізниці», як монополісту залізничних перевезень і базовому елементу всієї транспортної системи країни, для подальшого розвитку і відповідності світовим стандартам перевезень просто необхідна зарубіжна техніка. Це не утискання вітчизняного виробника, це елементарна логіка виживання в умовах прогресу і жорсткої конкуренції між різними видами транспорту», – відзначив керівник експертної групи Консорціуму «Менеджмент Консалтинг Груп» Дмитро ПОДТУРКІН.

Водночас І.БРЕУС додав, що, зрештою, потяги все одно купуватимуться на тендері, з урахуванням вимог «Укрзалізниці».