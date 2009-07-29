Мери приймаючих міст вимагають від керівництва України ефективних заходів для підготовки до Євро-2012

Мери чотирьох українських міст підписали звернення до керівництва країни з вимогою вжити ефективних заходів у підготовці до майбутнього фінального туру Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

«Ми, чотири мери (міст Донецька, Харкова, Києва і Львова – УНІАН) усі разом підписали звернення до керівництва країни з приводу того, що спливає дуже швидко час, - сказав мер. - І необхідно зараз вживати найефективніших заходів для того, щоб підготувати міста до Євро-2012». Він уточнив, що таке звернення в черговий раз ми підписали на адресу Президента, прем`єра й керівника Верховної Ради».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО позитивно оцінив робочу нараду з підготовки інфраструктури приймаючих міст України до проведення Євро-2012, яка пройшла 24 липня в Харкові, й сказав, що такі зустрічі тепер будуть регулярними.

«На мій погляд, нарада проходила продуктивно», - зазначив мер, додавши, що «наступна нарада, ми домовилися, пройде в серпні в Києві, у вересні – в Донецьку й так щомісячно підбиватимуться підсумки ходу підготовки до чемпіонату».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО запевнив журналістів, що «якщо буде жорсткий контроль і єдність усіх гілок влади, то ми зможемо якісно підготуватися до Євро-2012, оскільки є ще час, і є можливості й бажання це зробити».

Мер зазначив, що все упирається в своєчасне фінансування державної програми підготовки до майбутнього чемпіонату. «Я відчую, що проблема з мертвої точки зрушиться, коли почнеться фінансування програм», - сказав він.