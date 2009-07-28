Лондонський суд відіслав позов Григоришина до Суркіса в Україну

Високий Суд Справедливості у Лондоні 24 липня ухвалив рішення припинити розгляд позову компанії Pacific International Sports Club Ltd російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА до Ігоря СУРКІСА та ще дев’яти акціонерів футбольного клубу «Динамо» (Київ).

Про це УНІАН повідомили в інформаційному відділі київського клубу.

Як зазначається в повідомленні, у позові йшлося про те, що І.СУРКІС та інші акціонери нібито позбавили компанію Pacific International Sports Club Ltd її акцій у ФК «Динамо» (Київ), і позивач вимагав компенсації нібито завданих компанії збитків.

Акціонери ФК «Динамо», до яких позивається Pacific International Sports Club Ltd, подали лондонському суду свої заперечення по суті позову, заявивши, що цей позов не належить до розгляду у судах Англії, а підлягає виключній юрисдикції судів в Україні.

Високий Суд Справедливості погодився із цими запереченнями. У резолютивній частині судового рішення від 24 липня вказано, що Високий Суд Справедливості у Лондоні припиняє розгляд позову до І.СУРКІСА та інших акціонерів ФК «Динамо» (Київ) і скасовує свій наказ про вручення позовів компаніям-відповідачам.

Цим же судовим рішенням компанію Pacific International Sports Club Ltd зобов’язано відшкодувати відповідачам 80% витрат, пов’язаних із розглядом цієї справи.

Як відомо, у 2000-ні роки К.ГРИГОРИШИН був власником 18% акцій "Динамо" (Київ) через компанію Pacific International Sport Clubs Ltd, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Шляхом додаткової емісії акцій клубу в 2004 році його частку було зменшено до 0,1%.

У 2005 році К.ГРИГОРИШИН подав позов до Високого Суду Справедливості у Лондоні, у якому йшлося про те, що І.СУРКІС та інші акціонери позбавили компанію Pacific International Sports Club Ltd її акцій у ФК "Динамо".