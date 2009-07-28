Україна вийшла до півфіналу Євро-2009 (U-19)

Юніорська збірна України з футболу U-19, перегравши в останньому матчі групового раунду швейцарських однолітків, виборола путівку до півфіналу чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009), де 30 липня зустрінеться із командою Сербії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

Весь другий тайм підопічним тренера Юрія КАЛИТВИНЦЕВА довелося діяти у меншості через вилучення за два попередження Віталія КАВЕРІНА, але господарі змагань знайшли собі сили вирвати перемогу − єдиний гол за п’ять хвилин до завершення матчу забив Сергій РИБАЛКА.