Україна вийшла до півфіналу Євро-2009 (U-19)
09:19, 28 липня 2009Футбол 2012
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Попереду - зустріч з лідером групи В
Юніорська збірна України з футболу U-19, перегравши в останньому матчі групового раунду швейцарських однолітків, виборола путівку до півфіналу чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009), де 30 липня зустрінеться із командою Сербії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.
Весь другий тайм підопічним тренера Юрія КАЛИТВИНЦЕВА довелося діяти у меншості через вилучення за два попередження Віталія КАВЕРІНА, але господарі змагань знайшли собі сили вирвати перемогу − єдиний гол за п’ять хвилин до завершення матчу забив Сергій РИБАЛКА.
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