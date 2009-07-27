Уряд затвердив перелік ділянок для викупу аеропортом ”Львів”

Кабінет міністрів України затвердив перелік земельних ділянок, які викупаються для суспільних потреб і надаються в постійне користування держпідприємству «Міжнародний аеропорт «Львів».

Відповідне розпорядження (від 22 липня ц.р. №862-р) розміщене на сайті Кабміну.

Відповідно до документа, буде викуплено 30 ділянок загальною площею 17,2 га.

Як повідомляв УНІАН, уряд доручив Мінтрансзв’язку, Мінрегіонбуду, Держкомзему і Львівській облдержадміністрації за участю самого аеропорту до 22 вересня надати інформацію про стан розробки проектної документації на будівництво нового пасажирського терміналу в Львівському аеропорту і проведення відповідної експертизи, вирішення питання щодо виділення земельних ділянок.

Постановою Кабінету міністрів України від 22 липня ц.р. передбачене затвердження порядку проведення аукціону із залученням інвесторів для будівництва нового терміналу і управління державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів». Інвестор отримає повноцінне право власності на зведений за його кошти термінал, і з ним буде підписаний договір щодо управління державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів».

У самому тексті постанови не фіксується конкретна кошторисна вартість проекту, що дає можливість інвесторові, який переможе в аукціоні, взяти участь в узгодженні цих питань у процесі укладення з ним договору.

Нагадаємо, 25 червня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що сподівається, що інвестор будівництва нового терміналу в Львівському аеропорту буде визначений через місяць. Генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр ЗАГРЕВА у травні ц.р. зазначав, що, орієнтовно, наприкінці червня визначатимуть інвестора будівництва терміналу, а в липні планується підписання інвестиційної угоди. На кінець вересня запланований початок будівництва, а в жовтні 2011 року його планується завершити.

На сьогодні пропускна спроможність існуючого терміналу у Львівському аеропорту становить 200 пас./год. Згідно з представленим у травні ц.р. проектом реконструкції, майбутній термінал зможе пропускати 1000 пас./год., а за необхідності – понад 2000 пас./год. Також проект передбачає будівництво чотириповерхового гаража на 400 паркувальних місць, відкритого паркінгу на 900 паркувальних місць. Планується, що його загальна площа становитиме 39 тис. кв. м.