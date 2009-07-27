Найкращі готелі не підписують договорів на прийом гостей ЧЄ-12?

Власники найкращих 5-зіркових готелів України – «Прем`єр-Палас (Київ)» і «Донбас-Палас (Донецьк)» - не хочуть підписувати договорів з офіційним туроператором Євро-2012 компанією TUI Travel PLC.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО і Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО на робочій нараді з підготовки інфраструктури приймаючих міст України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що відбулася в Харкові 24 липня.

«Відбувається конфлікт двох фінансових груп. Ці умови виникли не сьогодні. Вони (TUI і «Донбас-Палас») раніше намагалися співробітничати, але не вийшло. Тому сьогодні відбувається чиста спекуляція, торгівля з їх давнішніх зв`язків, коли одна із сторін не виконала свої зобов`язання», - пояснив ситуацію О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він сказав, що за рахунок спонсорів міської програми (підготовки до Євро-2012) гарантував «Донбас-Паласу» покриття різниці в ціні між тою, що запропонована готелем, і тою, яку хоче одержати TUI під чемпіонат.

За словами президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА, для розміщення VIP-гостей Євро-2012 в Донецьку УЄФА сьогодні визнає тільки готель «Донбас-Палас». Він також зазначив, що TUI сьогодні набагато простіше працювати з польською стороною, ніж з українською, тому що та швидше пристосовується до європейських цін.

У свою чергу, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав, що не може схилити «Прем`єр-Палас» до підписання договору, оскільки власники готелю просять приїхати представників TUI і хочуть вести розмову з ними безпосередньо.

«А чому не приїжджають представники TUI? Вони приїдуть під кінець терміну (до якого Україна має надати УЄФА звіт про готовність готелів) і всі (власники готелів) тоді будуть вимушені за один день підписувати угоди на їх (TUI) умовах», - вважає А.ГОЛУБЧЕНКО.

У зв`язку з цим Г.СУРКІС висловив готовність самостійно домовитися з власником «Прем’єр-Паласу» щодо підписання договору з TUI.

Крім того, Г.СУРКІС попросив мерів міст надати йому такі приклади, де TUI, на думку українських чиновників, «перегинає палицю». Після чого він має намір написати лист президентові УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ про те, що Україна не підтримує таку позицію TUI.

Водночас Г.СУРКІС повідомив, що у УЄФА і фірми TUI сьогодні є багато питань, пов`язаних з цінами на розміщення в українських готелях, тому що вони не відповідають європейським стандартам.