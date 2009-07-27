Кабмін доручив розробити титул будівлі терміналу в аеропорту ”Львів”

16:16, 27 липня 2009
Футбол 2012
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Завдання трьом міністерствам і ЛОДА

Кабінет міністрів України доручив Міністерству транспорту і зв`язку, Міністерству економіки і Міністерству регіонального будівництва до 20 жовтня ц.р. розробити і подати КМУ проект і титул будівлі нового пасажирського терміналу в аеропорту «Львів».

Про це говориться в доповненні до розпорядження Кабміну (від 24 червня ц.р. №864-р) «План заходів щодо реконструкції Міжнародного аеропорту “Львів” у рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», текст якого розміщено на сайті уряду.

Проект і титул будівлі реконструкції існуючого пасажирського терміналу доручено розробити до 1 грудня ц.р. до 20 листопада - проект і титул будівлі тимчасового пасажирського терміналу.

Документом доручено також МТЗУ, Мінрегіонбуду, Держкомзему і Львівській облдержадміністрації до 22 вересня за участю самого аеропорту подати інформацію про стан розробки проектної документації на будівництво нового пасажирського терміналу і проведення відповідної експертизи, вирішення питання щодо виділення земельних ділянок. До 30 листопада ц.р. доручено подати аналогічну інформацію щодо реконструкції існуючого пасажирського терміналу і проведення відповідної експертизи, до 1 листопада - на будівництво тимчасового пасажирського терміналу і проведення відповідної експертизи.

Мінтрансу за участю аеропорту до 5 серпня ц.р. доручено визначити перелік підготовчих робіт з будівництва нового пасажирського терміналу, які фінансуватимуться за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, Мінтранс і Мінекономіки до 10 серпня ц.р. повинні розробити і затвердити тендерну документацію для визначення генерального підрядника для виконання підготовчих робіт з будівництва нового терміналу, до 1 грудня - генерального підрядника реконструкції існуючого терміналу.

Також Мінтрансу до 10 жовтня ц.р. доручено вжити заходів для підготовки і проведення аукціону на визначення інвестора будівництва нового терміналу і укладення з переможцем аукціону інвестиційного договору.

Як повідомляв УНІАН, постановою Кабінету міністрів України від 22 липня ц.р. передбачено затвердження порядку проведення аукціону із залученням інвесторів для будівництва нового терміналу і управління державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів». Інвестор отримає повноцінне право власності на зведений за його кошти термінал, і з ним буде підписано договір щодо управління державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів».

У самому тексті постанови не фіксується конкретна кошторисна вартість проекту, що дає можливість інвесторові, який переможе в аукціоні, взяти участь в узгодженні цих питань в процесі укладення з ним договору.

Нагадаємо, 25 червня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що сподівається, що інвестор будівництва нового терміналу в Львівському аеропорту буде визначений через місяць. Генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр ЗАГРЕВА в травні ц.р. зазначав, що орієнтовно наприкінці червня визначатимуть інвестора будівництва терміналу, а в липні планується підписання інвестиційної угоди. На кінець вересня заплановано початок будівництва, а в жовтні 2011 року його планується завершити.

На сьогодні пропускна спроможність існуючого терміналу в Львівському аеропорту становить 200 пас./год. Згідно з представленим у травні ц.р. проекту реконструкції, майбутній термінал зможе пропускати 1000 пас./год., а при необхідності – більш як 2000 пас./год. Також проект передбачає будівництво чотириповерхового гаража на 400 паркувальних місць, відкритого паркінгу на 900 паркувальних місць. Планується, що його загальна площа становитиме 39 тис. кв.м.

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