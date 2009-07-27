На “Донбас Арені” пиво можна купити за 15 секунд

Однією з найбільш вражаючих особливостей функціонування нового стадіону Донецька ”Донбас Арена” стане безготівкова система розрахунків за товари й послуги на його території.

Як повідомили УНІАН у медіацентрі “Донбас Арени”, унікальним засобом платежів буде RFID-карта (абонемент або тимчасова платіжна карта).

За словами проект-менеджера німецької компанії «payment solution», яка займається розробкою та впровадженням цієї системи на стадіоні Девіда БАРТОЛОМЕ, відмітною рисою системи безготівкової оплати послуг на Арені є швидкість обслуговування клієнтів. Перерва в середині футбольного матчу, пояснив він, складає усього 15 хвилин. За цей час людині потрібно знайти кіоск, купити все необхідне й повернутися на місце. Якби на багатотисячному стадіоні діяла система готівкових платежів, обслужити всіх уболівальників фізично було б неможливо.

За словами фахівців, такі системи впроваджені на найкращих європейських стадіонах. Там від моменту вітання продавця з покупцем до того, як людина візьме в руки оплачений товар і відвернеться, минає усього 15 секунд. Так само буде й на “Донбас Арені”.

Причому під час здійснення операції купівлі, продавець навіть не буде доторкатися до картки покупця. Потрібно буде покласти абонемент або RFID-карту на спеціальний зчитувальний пристрій, касир вибирає на сенсорному дисплеї потрібний вам продукт і через кілька секунд необхідна сума знімається з карти з одночасним фіксуванням операції в пам`яті фіскального реєстратора й печаткою фіскального чека. Цікаво, що при кожній операції вболівальник має можливість бачити залишок грошей на карті.

Як зазначив Д.БАРТОЛОМЕ, на “Донбас Арені“ встановлено найдосконалішу версію подібної системи розрахунків. А ще одна відмінна риса роботи системи в Донецьку - те, що тут картка буде одночасно й абонементом – пропуском на стадіон.

Що ж до самої карти RFID, то в неї вбудований маленький чип, який містить у собі персональний код. Цей чип має антену для зв`язку зі зчитувальним пристроєм. Саме код відкриває доступ картки до системи. Одна з головних особливостей системи – це високий рівень безпеки. Картка й уся система може працювати ще й офлайн: якщо раптом центральний комп`ютер вийде з ладу, клієнт не відчує різниці, його однаково обслужать.