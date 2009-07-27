Сьогодні на Євро-2009 (U-19) вирішуватиметься доля українців

Сьогодні, 27 липня, юнацька збірна України (U-19) проведе останній матч групового турніру (група А) фінальної частини Євро-2009 серед 19-річних проти швейцарської команди, в якому вирішиться участь українців у півфіналі турніру.

Початок гри на полі донецького РСК «Олімпійський» о 19.00.

У попередніх двох поєдинках підопічні Юрія КАЛИТВИНЦЕВА розійшлися миром зі словенцями (0:0) та англійцями (2:2), тоді як швейцарці зіграли внічию з британцями (1:1) та перемогли Словенію (2:1).

Тож тепер «синьо-жовтим», аби гарантувати собі участь у півфіналі, потрібна перемога. Щоправда, українці можуть вийти з групи і у випадку нічиєї. Однак для цього необхідно, щоб і в іншому матчі групи А англійці та словенці не лише не виявили переможця, але й забили менше голів.

Наразі у групі А лідирує Швейцарія (4 очки), по 2 очки мають Україна та Англія, 1 – Словенія. Лідерами групи В є Сербія (4 очки) та Іспанія (3). Далі йдуть Франція (2 очки) і Туреччина (1).