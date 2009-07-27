Гендиректор «Шахтаря» назвав суму, на якій у Ахметова точно здадуть нерви
15:06, 27 липня 2009Футбол 2012
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Чи піде Чигиринський до «Барселони»?
|Саргій Палкін
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів генеральний директор клубу Сергій ПАЛКІН.
«Зараз процес переговорів триває не в активному стилі, проте все ж триває», - сказав він.
На запитання, наскільки є правдивою інформація, що «Барселона» запропонувала за Д.ЧИГРИНСЬКОГО 30 млн. євро, С.ПАЛКІН відповів: «Я вважаю, якби пропонували 30 мільйонів, нерви у нашого президента (ФК «Шахтар» Ріната АХМЕТОВА - УНІАН) не витримали б».
«Пропонують не 30 мільйонів, трохи менше», - підсумував гендиректор «Шахтаря».
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