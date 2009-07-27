«Турецькі авіалінії» відкрили пряме сполучення Стамбул-Львів

Авіакомпанія «Турецькі авіалінії» від сьогодні відкриває пряме сполучення Стамбул-Львів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Коментуючи цю подію, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ зазначив, що кожне відкриття нового рейсу - це пожвавлення у зв`язках двох країн та нові можливості для співпраці. “Львів має позитивний досвід роботи із турецькими компаніями, а львів`яни радо відпочивають у Туреччині. Протягом майбутніх декількох років ми сподіваємося на справжній авіа-бум у Львові, адже Львів зобов`язаний поєднати Західну Україну із найрізноманітнішими куточками світу”, - сказав мер.

Як повідомлялося, з 31 березня 2009 року щоденні рейси зі Львова до Мюнхена відкрив німецький авіаперевізник «Lufthansa» - один з провідних у Європі. Авіакомпанія «Карпаейр», використовуючи авіа-вузол у румунському місті Тімішуара, з`єднує Львів із більшістю італійських міст, німецькими містами Дюссельдорф, Мюнхен та Дрезден, грецькими Афінами, а з минулого року - із Салоніками. Прямі рейси зі Львова виконує польський «LOT» та Австрійські авіалінії. Міжнародні рейси зі Львова здійснюють і українські авіакомпанії «МАУ» та «Аеросвіт», а також місцева авіакомпанія «Львівські авіалінії».

Протягом двох минулих років кількість туристів до Львова зросла на 40%. Станом на сьогодні, зі Львова здійснюється 15 міжнародних авіарейсів.