Каллен розповів про квитки на Євро-2012

Представник Європейського футбольного союзу (УЄФА) обговорив з польськими та українськими організаторами фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року питання дистрибуції та вартості квитків на матчі чемпіонату.

Як повідомили УНІАН у компанії PL.2012, що координує підготовку Польщі до проведення чемпіонату, у зустрічі з директором оргкомітету УЄФА з Євро-2012 Мартіном КАЛЛЕНОМ наприкінці минулого тижня взяли участь керівник польського оргкомітету Євро-2012 Адам ОЛКОВІЧ та директор Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Сторони обговорили технічні питання, зокрема, друк квитків та їх захист від підробок.

Під час зустрічі також були презентовані робочі версії логотипу Євро-2012 та офіційні уніформи організаторів чемпіонату, на розробку яких зараз претендують три фірми, серед них польська Bytom. Інші два претенденти, що пройшли до фінального етапу тендеру, португальська Isilda Pelicano та німецька Rene Lezard.

PL.2012 повідомила, що сторони домовились щомісяця проводити зустрічі директорів Євро-2012. Наступна зустріч відбудеться 7 серпня у Києві.