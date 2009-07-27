Добкін назвав координатора підготовки Харкова до Євро-2012

Власника групи DCH і президента футбольного клубу «Металіст» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО призначено координатором підготовки Харкова до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Харківській міськраді, відповідну заяву зробив на робочій нараді з питань підготовки до Євро-2012, що пройшла у Харкові, мер міста Михайло ДОБКІН.

У повідомленні зазначається, що цим документом влада Харкова виконує доручення віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, який вказав керівникам усіх міст, що приймають Євро-2012, на необхідність призначити уповноважених представників, з якими уряд зможе контактувати з питань підготовки конкретного регіону до майбутньої континентальної першості з футболу.

Харківська влада звернулася з проханням виконувати зазначені функції до О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, який є генеральним інвестором підготовки міста до Євро-2012. На його кошти, як вже повідомлялося раніше, сьогодні триває реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків», завершуються роботи з реконструкції ОСК «Металіст» і впорядкування прилеглих до стадіону вулиць, а також модернізовано відповідно до вимог УЕФА навчально-тренувальну базу ФК «Металіст» і споруджено дитячо-юнацьку футбольну академію, що є частиною інфраструктури до Євро-2012 для розміщення представників ЗМІ і технічного персоналу. Таким чином, офіційним представником Харкова, уповноваженим контактувати з урядовими структурами з підготовки Харкова до Євро-2012, відтепер буде приватний інвестор, який раніше вже виконував цю функцію де-факто.

Як повідомлялося, 24 липня І.ВАСЮНИК після виїзного засідання з підготовки інфраструктури міст, що приймають чемпіонат, назвав Харків «модельною територією в плані організації і управління підготовкою до Євро-2012». Він відзначив прагматичність роботи харківської команди, яка практично всі об`єкти майбутнього чемпіонату реалізує з випередженням графіка. «Насамперед ми бачимо тут повну мобілізацію, солідарність і розуміння всіх гілок влади - обласної адміністрації, обласної ради, мерії, а також інвестора - пана ЯРОСЛАВСЬКОГО. Вважаю, що це є запорукою успіху і прогресу Харкова», - сказав І.ВАСЮНИК.