Харкову для ЧЄ-12 не вистачає понад тисячу 5*-х номерів у готелях

Готельному комплексу Харкова не вистачає 1019 п`ятизіркових номерів, необхідних для приймання учасників і гостей фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

Він відзначив, що Харків вже підписав з офіційним туроператором Євро-2012 компанією TUI Travel PLC договори на 3 тис. 580 місць замість 2 тис. 765 номерів, яких вимагала УЕФА. Тобто загальний профіцит становить 871 номер. Водночас в Харкові поки немає жодного п`ятизіркового готелю. Згідно з вимогами УЕФА, Харків повинен мати в своєму розпорядженні 1 тис. 240 номерів категорії "5 зірок". Зараз у влади є гарантії на будівництво лише 221-го номера.

У зв`язку з цим М.ДОБКІН наголосив, що міська влада зараз проводить переговори з власниками харківських готелів щодо можливості підвищення рівня комфорту і відповідно категорійності деяких з них: з 4-х «зірок» до 5, а з 3-х - до 4-х.