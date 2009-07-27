Мери міст-господарів пропонують табу на незважені вислови щодо Євро-2012

Мери міст, які прийматимуть фінальні ігри чемпіонату Європи з футболу 2012 року, закликали всі політичні сили і громадські організації накласти табу на будь-які незважені вислови щодо проведення в Україні матчів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, підписаній учасниками наради з питань проведення і підготовки в Україні фінального турніру Євро-2012. Нарада відбулася в Харкові минулого тижня.

Автори заяви висловлюють сподівання на стриману поведінку і об`єктивні коментарі політиків щодо теми Євро-2012.

Також учасники наради «висловили твердий намір щодо подальшої співпраці між усіма гілками влади, органами місцевого самоврядування, міністерствами і відомствами, Федерацією футболу України, що є найголовнішою гарантією спільного успіху».

Заяву підписали міські голови Харкова - Михайло ДОБКІН, Львова – Андрій САДОВИЙ, Донецька – Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, а також керівники обласних рад і облдержадміністрацій цих регіонів.