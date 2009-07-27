Селезньов уклав контракт з «Дніпром»
09:57, 27 липня 2009Футбол 2012
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«Шахтар» подякував гравцю за голи
Є.СЕЛЕЗНЬОВ
(фото з сайту ФК "Шахтар")
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», трансферна вартість гравця становила 4,5 млн. євро.
Є.СЕЛЕЗНЬОВ виступав у складі «Шахтаря» з серпня 2002 року (з перервою). У чемпіонатах України за «гірників» провів 26 ігор, в яких забив 7 голів, в Кубку України на його рахунку 3 гри і 2 голи. Ще 2 м`ячі за «Шахтар» в активі Є.СЕЛЕЗНЬОВА в єврокубках.
У прес-службі зазначили, що ФК «Шахтар» подякував гравцю «за час, проведений в донецькому клубі, за голи, які він забивав, і в цілому за внесок, внесений в історію «гірників».
Є.СЕЛЕЗНЬОВ вже відбув в розташування «Дніпра», уточнили в прес-службі «Шахтаря».
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