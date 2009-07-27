Селезньов уклав контракт з «Дніпром»

Нападаючий футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Євген СЕЛЕЗНЬОВ уклав трирічний контракт з ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», трансферна вартість гравця становила 4,5 млн. євро.

Є.СЕЛЕЗНЬОВ виступав у складі «Шахтаря» з серпня 2002 року (з перервою). У чемпіонатах України за «гірників» провів 26 ігор, в яких забив 7 голів, в Кубку України на його рахунку 3 гри і 2 голи. Ще 2 м`ячі за «Шахтар» в активі Є.СЕЛЕЗНЬОВА в єврокубках.

У прес-службі зазначили, що ФК «Шахтар» подякував гравцю «за час, проведений в донецькому клубі, за голи, які він забивав, і в цілому за внесок, внесений в історію «гірників».

Є.СЕЛЕЗНЬОВ вже відбув в розташування «Дніпра», уточнили в прес-службі «Шахтаря».