Експерти УЄФА 31 липня перевірять стан аеропортів міст-претендентів

Експерти УЄФА 31 липня перевірять стан і реалістичність планів підготовки аеропортів чотирьох українських міст-претендентів на проведення фінальних матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це поінформував віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК під час семінару-наради з питань підготовки інфраструктури приймаючих міст.

За його словами, інспектори Європейського футбольного союзу також оцінять схеми фінансування будівництва та реконструкції аеропортів і професійність команд, що здійснюють керівництво роботами.

Після цього українські міста звітуватимуть про готовність готельного господарства – 31 серпня і 30 листопада – про стан стадіонів.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим українським містам до 30 листопада потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження їх господарями матчів турніру.