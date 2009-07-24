Васюник: на Харківщині Євро-2012 стало дітищем всієї громади

На Харківщині проект з Євро-2012 вдалося зробити спільним дітищем всієї громади - практично без конфліктів відбулося звільнення територій навколо стадіону, чого не скажеш про інші приймаючі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК у своєму виступі на виїзному засіданні з підготовки інфраструктури приймаючих міст.

Він підкреслив, що всі приймаючі міста зараз перебувають "в одному човні", роблять одну спільну справу. І.ВАСЮНИК нагадав, що до вирішальної інспекції фахівців УЄФА часу залишилося зовсім небагато, тому необхідно зібратися із силами й завершити все в строк.

Крім того, віце-прем`єр подякував керівництву Харківської області й міста за те, що чиновники показали командну роботу, і особливо за те, що було зроблено після 13 травня, коли УЄФА визначив 4 основні міста. За його словами, результати роботи в Харкові справили дуже сильне враження на експертів УЄФА. Більше того, мова йде не тільки про спортивні об`єкти, але й про інфраструктуру навколо стадіону.

Якщо в якомусь місті справи йдуть погано, підкреслив І.ВАСЮНИК, то це, у першу чергу, свідчення непрофесіоналізму команди, що працює над реалізацією цього проекту.

Віце-прем`єр наголосив, що подібні до нинішньої семінари-наради, будуть проходити в усіх приймаючих містах. Їхнім найважливішим завданням він назвав визначення міри відповідальності всіх задіяних структур по відведеним їм секторам.

У свою чергу, заступник голови облдержадміністрації, перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО також підтвердив, що на Харківщині вдалося створити мікроклімат, у якому працює єдина команда. Заступник голови ОДА висловив упевненість, що область впорається з тими завданнями, які повинна вирішити при підготовці до чемпіонату.

У той же час, С.СТОРОЖЕНКО звернув увагу учасників на глобальну проблему, яку прийдеться вирішувати практично всім приймаючим містам, - електропостачання. За його словами, Харківщині до 2012 року необхідно провести робіт на 700 млн. грн. з будівництва електропідстанцій.

Підводячи підсумки виступу, С.СТОРОЖЕНКО відзначив, що для жителів Харківщини принципово важлива формула "4Х4". Він підкреслив, що якщо "вилітає" одне місто, то можливість проведення чемпіонату втрачають усі.