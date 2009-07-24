Добкін обіцяє зробити так, щоб Євро-2012 в Україні визнали кращим

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН обіцяє зробити все для того, щоб УЄФА зміг визнати проведення Євро-2012 в Україні кращим за попередній турнір 2008-го року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це він заявив на нараді щодо підготовки об`єктів інфраструктури міст до проведення Євро-2012.

За словами М.ДОБКІНА, всі досягнення і успіхи в Харкові сталі можливі тільки завдяки об`єднанню міської, обласної влади і стратегічного інвестора.

Мер підкреслив, що територіальна громада, незважаючи на складнощі і незручності, що виникають при підготовці, копітко працює над виконанням всіх вимог УЄФА до міст-учасників. Причому, зауважив він, сьогодні міста-претенденти перестали бути конкурентами, а стали членами однієї команди.

“Сьогодні ми граємо у футболках одного кольору – у футболках збірної України. І ми працюємо над тим, як зробити Чемпіонат таким, щоб організатори УЄФА по праву могли сказати, що він кращий, ніж попередній”, - сказав М.ДОБКІН.