У Харкові проходить всеукраїнська нарада з питань підготовки до ЧЄ-12

У Харкові розпочалось виїзне засідання з питань підготовки інфраструктури приймаючих міст України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відбувається під головуванням віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

Зокрема, запланована нарада, на якій розглядатиметься стан реалізації завдань та заходів Державної цільової програми підготовки й проведення в Україні фіналу Євро-2012.

У засіданні беруть участь заступники міністрів, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, заступники голів облдержадміністрацій, голови обласних рад, мери міст, приймаючих матчі фінальної частини Євро-2012, президент компанії DCH (головного інвестора-забудовника харківських об’єктів до чемпіонату) Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та інші.

Як очікується, гості ознайомляться з ходом реконструкції міжнародного аеропорту "Харків", учбового спортивно-тренувального центру футбольного клубу "Металіст", гуртожитків Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, оглянуть стадіон "Металіст" та хід будівництва готелю "Місто".