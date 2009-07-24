Ющенко занепокоєний: Тимошенко дає мало грошей на Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний фактичною зупинкою фінансування Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу2012 року.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, глава держави вважає рівень фінансового забезпечення підготовки до проведення в Україні Євро-2012 недостатнім. За І квартал поточного року рівень фінансування склав 5,2 %, за І півріччя – трохи більше 7%.

Ідею здійснити таке фінансування за рахунок нічим не забезпеченої емісії в обсязі 9,8 млрд. гривень, яку активно лобіював уряд, Президент України вважає неприйнятною, оскільки це позбавляє Національний банк України інституційної незалежності і спонукає його до керування у своїй діяльності мотивом максимізації прибутків установи. Крім того, враховуючи критично низький обсяг коштів на Єдиному казначейському рахунку уряду, немає жодних гарантій, що кошти, надані Національним банком, будуть витрачені на задекларовані цілі.

З метою вирішення питання належного фінансування Євро-2012 глава держави провів низку нарад, за підсумками яких було напрацьовано схему залучення коштів банків і забезпечення жорсткого контролю за цільовим використанням коштів. Згадана схема вимагає відкриття та забезпечення функціонування спеціальних рахунків у Державному казначействі України для відстеження руху коштів, що виділятимуться на фінансування Державної цільової програми.

Створення рахунків у Державному казначействі потребує рішення Кабінету міністрів України, у зв`язку з чим В.ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням невідкладно ухвалити необхідне рішення на найближчому засіданні уряду.

Глава держави наполягає на терміновому ухваленні відповідного рішення, оскільки від цього залежить успішність виконання у 2009 році заходів з підготовки проведення в Україні Євро-2012.