Харків поділиться досвідом підготовки інфраструктури

Завтра, 24 липня, у Харкові пройде виїзне засідання з підготовки інфраструктури приймаючих міст України до проведення фінальної частини Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, засідання пройде під головуванням віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

Серед учасників заходу також будуть президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, президент Компанії DCH, головного інвестора підготовки Харкова Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, голови обласних рад Донецької і Харківської областей, мери приймаючих матчі Євро-2012 міст, а також заступники міністрів та інші відповідальні особи.

Планом проведення виїзного засідання передбачається огляд реконструкції Міжнародного аеропорту "Харків", спорткомплексу "Металіст" і Футбольної академії.

Після цього запланована нарада з питань підготовки інфраструктури приймаючих міст України до Євро-2012 і ознайомлення з ходом реконструкції учбового спортивно-тренувального центру ФК "Металіст".

Учасникам заходу також покажуть хід будівництва п’ятизіркового готелю "Місто" і запропонують оглянути реконструкцію та будівництво гуртожитків Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. За результатами буде проведено нараду з питань підготовки об’єктів розміщення.